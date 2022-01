Scostamento di bilancio: le 6 priorità del Governo. Ma il via solo dopo il Quirinale (Di martedì 4 gennaio 2022) Pressing sul nuovo deficit per caro energia, ristori, fondi a fragili e genitori, sconti Tari e rigenerazione urbana. Ma no a decisioni subito Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 gennaio 2022) Pressing sul nuovo deficit per caro energia, ristori, fondi a fragili e genitori, sconti Tari e rigenerazione urbana. Ma no a decisioni subito

Advertising

marattin : Pochi minuti dopo l’approvazione di una manovra in deficit per 23 mld, già si parla di scostamento (e con un Pil pr… - Mov5Stelle : Il governo valuterà la possibilità di uno scostamento di bilancio (che abbiamo chiesto in sede di approvazione dell… - sole24ore : Scostamento di bilancio: ecco le 6 priorità del Governo. Ma il via solo dopo il Quirinale - MariaAversano1 : RT @Mov5Stelle: Il governo valuterà la possibilità di uno scostamento di bilancio (che abbiamo chiesto in sede di approvazione della #Manov… - Serafin29419252 : @Mov5Stelle Scostamento!... cazzo che eleganza!... è DEBITIDEBITIDEBITO... che pagheranno i nostri figli!... non VO… -