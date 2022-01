Sanremo, dopo Fedez il Codacons ci riprova con Morandi: «Decisione assurda non escluderlo» (Di martedì 4 gennaio 2022) Altro giro, altro esposto. Stavolta il Codacons minaccia una contestazione ai danni della Rai, e in particolare della direzione artistica del Festival di Sanremo, che poche ore fa ha deciso che non eliminerà Gianni Morandi dalla gara canora. Il cantante stamattina, 4 gennaio, aveva per errore pubblicato un video sui suoi social in cui venivano rilasciate alcune note del brano con cui si presenterà alla kermesse di febbraio. Come noto, il regolamento lo vieta: ogni canzone deve fare il suo debutto sul palco dell’Ariston come prodotto “inedito”. «La Rai si arrampica sugli specchi e, con una motivazione totalmente assurda e inverosimile, decide di non escludere Gianni Morandi dal Festival di Sanremo, nonostante la sua canzone non sia più inedita in quanto pubblicata parzialmente sul ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Altro giro, altro esposto. Stavolta ilminaccia una contestazione ai danni della Rai, e in particolare della direzione artistica del Festival di, che poche ore fa ha deciso che non eliminerà Giannidalla gara canora. Il cantante stamattina, 4 gennaio, aveva per errore pubblicato un video sui suoi social in cui venivano rilasciate alcune note del brano con cui si presenterà alla kermesse di febbraio. Come noto, il regolamento lo vieta: ogni canzone deve fare il suo debutto sul palco dell’Ariston come prodotto “inedito”. «La Rai si arrampica sugli specchi e, con una motivazione totalmentee inverosimile, decide di non escludere Giannidal Festival di, nonostante la sua canzone non sia più inedita in quanto pubblicata parzialmente sul ...

