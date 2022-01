(Di martedì 4 gennaio 2022)di Salerno blocca la sfida dellacol Venezia a causa dei tanti casi Covid 19. Il club granata attualmente ha sei casi Covid e la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. A questo punto-Venezia è a, oppure il match potrebbe essere perso a tavolino dai campani. I granata hanno già saltato, sempre causa Covid 19, lacon l’Udinese prima della pausa natalizia. Sulla vicenda si dovrà esprimere la Lega Calcio. Caos Covid in Serie A Il problema dei contagi nelle squadre di Serie A si sta abbattendo come un ciclone. Nel Verona ci sono ben 10 contagiati mentre nell’Udinese c’è un focolaio Covid di 9 persone.nelsi contano tanti contagi: Osimhen, Elmas, Lozano e Malcuit, mentre l’ultimo ...

Advertising

napolipiucom : Salernitana interviene l'ASL, partita verso il rinvio. Rischio anche su Juve-Napoli #asl #Salernitana… - zazoomblog : Interviene l’ASL Salernitana bloccata: chiesto il rinvio del match con il Venezia - #Interviene #l’ASL… - gilnar76 : Interviene l’ASL, Salernitana bloccata: chiesto il rinvio del match con il Venezia #Forzanapoli #Napoli… - anteprima24 : ** #Salernitana: interviene l'#Asl, chiesto il #Rinvio della gara col #Venezia ** - robert16081969 : @salvato87725522 @Juventina962 La rifanno di sicuro se non interviene la Lega Anche Udinese Salernitana è saltata e… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana interviene

Napolipiu.com

CosìGigi Vicinanza , segretario provinciale della Filp Cisal , il sindacato che tutela ...e deve assumere questi lavoratori che per anni hanno operato per conto della comunità. ...Poi se nonun organo sanitario o superiore secondo me si gioca. Dopodiché dobbiamo ... Per Udinese -si è scelto di soprassedere ma sarà data in prima istanza partita persa alla ...l’ASL di Salerno blocca la sfida della Salernitana col Venezia a causa dei tanti casi Covid 19. Il club granata attualmente ha sei casi Covid e la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. A ...Infatti, secondo Sky Sport, la Salernitana ha richiesto il rinvio del match alla Lega Serie A. Ecco perché l’ASL di Napoli potrebbe nuovamente intervenire, proprio come accadde ad ottobre 2020, ...