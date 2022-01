Pronti a cantarle insieme a Laura Chiatti e Michele Riondino?

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 gennaio 2022) Conoscete a memoria le canzoni di Lucio Battisti e Mogol? Se sì, allora Un’avventura – in prima tv stasera alle 21.25 su Rai 3 – è il film che fa al caso vostro. Poiché è in sostanza un omaggio sentito alle due leggende della musica leggera italiana, capaci di regalare classici immortali come Dieci ragazze e Balla Linda. Lucio Battisti: una vita in musica guarda le foto Canzoni che sono il fil rouge di tutto il film e che accompagnano i due protagonisti –– nella loro tormentata storia d’amore. Poco importa ...