Perché su TikTok si stanno tutti scrivendo 690452 sul polso? (Di martedì 4 gennaio 2022) Ogni giorno su TikTok c’è una nuova scoperta, un trend sconosciuto ai più fino a poco prima che diventa virale e coinvolge moltissimi utenti. Oggi è il turno di 690452 su TikTok. Cosa vuol dire? Tra bufale diventate virali e l’ultima polemica relativa alla pericolosa Penny Challenge su TikTok suggerita da Alexa, oggi parliamo del trend del 690452 sui polsi degli utenti di TikTok: si tratta di un’azione che ha a che fare con i sogni e con una sequenza numerica maledetta. LEGGI ANCHE >>> I tre momenti più significativi di TikTok in Italia che abbiamo affrontato in questo 2021 L’esplosione del trend 690452 su TikTok Il trend sta coinvolgendo utenti in tutto il mondo – come facilmente intuibile visti i contenuti pubblicati in ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 gennaio 2022) Ogni giorno suc’è una nuova scoperta, un trend sconosciuto ai più fino a poco prima che diventa virale e coinvolge moltissimi utenti. Oggi è il turno disu. Cosa vuol dire? Tra bufale diventate virali e l’ultima polemica relativa alla pericolosa Penny Challenge susuggerita da Alexa, oggi parliamo del trend delsui polsi degli utenti di: si tratta di un’azione che ha a che fare con i sogni e con una sequenza numerica maledetta. LEGGI ANCHE >>> I tre momenti più significativi diin Italia che abbiamo affrontato in questo 2021 L’esplosione del trendsuIl trend sta coinvolgendo utenti in tutto il mondo – come facilmente intuibile visti i contenuti pubblicati in ...

