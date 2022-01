Nucleare, dalla Germania più un “nì” che un no. Berlino fa la voce grossa ma rinuncia ad azioni incisive contro le scelte di Bruxelles (Di martedì 4 gennaio 2022) La Germania insieme all’Austria, alla Spagna e al Lussemburgo, si è espressa chiaramente contro la decisione cella Commissione Ue di includere il Nucleare tra le fonti meritevoli di ricevere finanziamenti nell’ambito del piano di transizione energetica. È tutto da vedere però se Berlino passerà dalle parole ai fatti. Per ora il governo tedesco ha spiegato che esaminerà nel dettaglio la bozza del documento di Bruxelles sulla cosiddetta tassonomia verde. Ha ribadito che il Nucleare è pericoloso, comporta problemi e che può funzionare solo grazie ai sussidi pubblici. Tuttavia Berlino per il momento ha escluso azioni legali contro la proposta della Commissione. Possibilità invece prospettata da Lussemburgo e Austria. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Lainsieme all’Austria, alla Spagna e al Lussemburgo, si è espressa chiaramentela decisione cella Commissione Ue di includere iltra le fonti meritevoli di ricevere finanziamenti nell’ambito del piano di transizione energetica. È tutto da vedere però sepasserà dalle parole ai fatti. Per ora il governo tedesco ha spiegato che esaminerà nel dettaglio la bozza del documento disulla cosiddetta tassonomia verde. Ha ribadito che ilè pericoloso, comporta problemi e che può funzionare solo grazie ai sussidi pubblici. Tuttaviaper il momento ha esclusolegalila proposta della Commissione. Possibilità invece prospettata da Lussemburgo e Austria. La ...

