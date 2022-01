Nucleare, Cina vuole 'modernizzare' l'arsenale (Di martedì 4 gennaio 2022) La Cina ha annunciato che continuerà a "modernizzare" il suo arsenale Nucleare "per questioni di affidabilità e sicurezza" ed ha invitato Stati Uniti e Russia a ridurre le loro scorte all'indomani ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 gennaio 2022) Laha annunciato che continuerà a "" il suo"per questioni di affidabilità e sicurezza" ed ha invitato Stati Uniti e Russia a ridurre le loro scorte all'indomani ...

Advertising

AmbCina : I leader dei cinque Stati nucleari, #Cina, Francia, Russia, Gran Bretagna e #StatiUniti, hanno rilasciato una dichi… - gps72 : @Massimi63165837 @mrcllznn Va bene, forse peró il referendum non doveva essere contro il nucleare ma contro le ditt… - Jimmi96572311 : @MediasetTgcom24 La pandemia è questione di politica. E tutto gira sulla guerra mediatica. Cina modernizza arsenale… - villafi : RT @LaSkilly: Mentre in Italia si riparla di nucleare in #Cina si realizza la centrale solare più grande del mondo #energiapulita #sostenib… - brongosalvatore : RT @LaSkilly: Mentre in Italia si riparla di nucleare in #Cina si realizza la centrale solare più grande del mondo #energiapulita #sostenib… -