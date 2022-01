Napoli su Gatti | il Frosinone fa il prezzo | quanto chiede per la cessione

(Di martedì 4 gennaio 2022) Federicosta stregando il calcio italiano. Il difensore delè una delle rivelazioni del campionato cadetto in corso. A suon di buone prestazioni, condite da 3 gol e 1 assist, ha convinto diversi dirigenti di squadre di Serie A a mettere sul taccuino il suo nome.Anche ilavrebbe cominciato a seguire con interesse il calciatore gialloblù. Secondoconfermato a Radio Kiss Kissdal dirigente sportivo del club ciociaro, Guido Angelozzi, la società azzurra sarebbe stata una delle prime a fare la corte a. Dopo si sarebbero aggiunte tutte le altre squadre di livello del nostro campionato, colpite dalle qualità del giocatore. Ad oggi, il cartellino del ventiduenne viene valutato circa 10 ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FROSINONE - Angelozzi: 'Gatti? Il Napoli è stato tra i primi ad attenzionarlo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FROSINONE - Angelozzi: 'Gatti? Il Napoli è stato tra i primi ad attenzionarlo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FROSINONE - Angelozzi: 'Gatti? Il Napoli è stato tra i primi ad attenzionarlo' - napolimagazine : FROSINONE - Angelozzi: 'Gatti? Il Napoli è stato tra i primi ad attenzionarlo' - apetrazzuolo : FROSINONE - Angelozzi: 'Gatti? Il Napoli è stato tra i primi ad attenzionarlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gatti

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi , rilasciando alcune dichiarazioni. Ultime notizieCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCommenta per primo Torino epensano al 23enne difensore del Frosinone Federico, valutato 10 milioni di euro.Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su federico Gatti: ”Parecchie squadre lo stanno attenzionando, tutte le prime del campion ..."Lo paragono a due giocatori della Juventus: Chiellini per la forza fisica e l’aggressività e Bonucci per la qualità con i piedi".