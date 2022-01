Karate Kid: Ralph Macchio non esclude la realizzazione di un nuovo film (Di martedì 4 gennaio 2022) Il protagonista di Cobra Kai, Ralph Macchio, ha parlato della possibilità che la storia di Karate Kid continui con un nuovo film. Ralph Macchio, la star di Cobra Kai, ha svelato che sarebbe disposto a recitare in un altro film di Karate Kid, pur rivelando le sue condizioni per partecipare alle riprese di un eventuale sequel. Lo show prodotto per Netflix ha permesso di regalare un nuovo capitolo della storia di Daniel e Johnny, rivali e ora costretti a unire le forze, tuttavia la saga potrebbe dare vita a nuovi progetti grazie alla popolarità ottenuta negli ultimi anni. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Ralph Macchio ha parlato dell'ipotesi di girare un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) Il protagonista di Cobra Kai,, ha parlato della possibilità che la storia diKid continui con un, la star di Cobra Kai, ha svelato che sarebbe disposto a recitare in un altrodiKid, pur rivelando le sue condizioni per partecipare alle riprese di un eventuale sequel. Lo show prodotto per Netflix ha permesso di regalare uncapitolo della storia di Daniel e Johnny, rivali e ora costretti a unire le forze, tuttavia la saga potrebbe dare vita a nuovi progetti grazie alla popolarità ottenuta negli ultimi anni. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,ha parlato dell'ipotesi di girare un ...

