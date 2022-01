Infortunio Bonucci, la Juve trema: ecco quali partite salterebbe (Di martedì 4 gennaio 2022) Infortunio Bonucci: il difensore della Juventus rischia di saltare diverse delle prossime partite in calendario. Il punto Emergenza in difesa per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato e degli scontri diretto con Napoli e Roma. Leonardo Bonucci è ai box a causa di un affaticamento muscolare. Non ci sono lesioni, ma lo staff medico non correrà rischi e, oltre a Napoli e Roma, il difensore della Juventus è a rischio anche per la Supercoppa italiana contro l’Inter. A riportarlo è gazzetta.it. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022): il difensore dellantus rischia di saltare diverse delle prossimein calendario. Il punto Emergenza in difesa per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato e degli scontri diretto con Napoli e Roma. Leonardoè ai box a causa di un affaticamento muscolare. Non ci sono lesioni, ma lo staff medico non correrà rischi e, oltre a Napoli e Roma, il difensore dellantus è a rischio anche per la Supercoppa italiana contro l’Inter. A riportarlo è gazzetta.it. L'articolo proviene da Calcio News 24.

