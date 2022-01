Il giornalista non ha dubbi: “Juve, lui vale 10 gol in più di Morata” (Di martedì 4 gennaio 2022) Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto, il giornalista Mario Sconcerti, tra i temi toccati, ha parlato anche di due uomini che infiammano il mercato bianconero. Si tratta di Mauro Icardi, accostato più volte al club, e Alvaro Morata, protagonista negli ultimi giorni di voci che lo vedono lontano da Torino e prossimo al trasferimento a Barcellona. Tuttavia, sembra che l’intenzione della Juventus, come riporta la redazione di Sky Sport, sia quella di tenere in rosa lo spagnolo, come ribadito nell’incontro di ieri tra le due parti. Icardi, Psg, Ligue 1 LE PAROLE “Se giudichiamo Morata e Icardi, quest’ultimo ha sempre mostrato di valere almeno dieci gol in più in campionato” ha detto il cronista, che poi ha però aggiunto: “Tuttavia il problema della Juve ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto, ilMario Sconcerti, tra i temi toccati, ha parlato anche di due uomini che infiammano il mercato bianconero. Si tratta di Mauro Icardi, accostato più volte al club, e Alvaro, protagonista negli ultimi giorni di voci che lo vedono lontano da Torino e prossimo al trasferimento a Barcellona. Tuttavia, sembra che l’intenzione dellantus, come riporta la redazione di Sky Sport, sia quella di tenere in rosa lo spagnolo, come ribadito nell’incontro di ieri tra le due parti. Icardi, Psg, Ligue 1 LE PAROLE “Se giudichiamoe Icardi, quest’ultimo ha sempre mostrato dire almeno dieci gol in più in campionato” ha detto il cronista, che poi ha però aggiunto: “Tuttavia il problema della...

