GF Vip, lacrime per le parole di Imma Battaglia a Eva Grimaldi: "Voglio morire prima di te"

Ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, Eva Grimaldi prima di uscire ha ricevuto la visita della moglie Imma Battaglia. Le due donne si sono incontrate in giardino, dove la Battaglia si è lasciata andare a una dichiarazione d'amore che ha colpito tutti quanti, sia i concorrenti che il pubblico a casa, per la sua forza e la sua profondità.

GF Vip 6, la dichiarazione di Imma Battaglia a Eva Grimaldi

"Io ti amo, non puoi capire quanto. Non puoi Immaginare com'è stato vivere le feste senza di te" ha esordito Imma Battaglia. "Chi ti trova, trova un tesoro, sono stata fortunata a trovarti. Ricorda che sono stati sfortunati quelli che ti hanno perso" ha proseguito, affermando che l'attrice le ...

