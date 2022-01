GF Vip 6, sono due i vip pronti a lasciare subito la casa – VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) C’è stato l’ennesimo litigio all’interno della casa del GF Vip 6, e questa volta un concorrente ha minacciato di dare l’addio. Ecco cosa è successo e perchè ha preso le difese di un’altra concorrente. Negli ultimi giorni, la tensione all’interno della casa del GF Vip 6 è salita irrimediabilmente, facendo minacciare ad una concorrente di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) C’è stato l’ennesimo litigio all’interno delladel GF Vip 6, e questa volta un concorrente ha minacciato di dare l’addio. Ecco cosa è successo e perchè ha preso le difese di un’altra concorrente. Negli ultimi giorni, la tensione all’interno delladel GF Vip 6 è salita irrimediabilmente, facendo minacciare ad una concorrente di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Barby_VIP : Che dire...i brividi. Sono cresciuta con questi Artisti ed è bello conoscere la loro storia. Cast fantastico, è sta… - giocor2 : @99_fairy_ E vip un qualcosa dovresti essere. Molti sono il nulla - itstimetogetu_p : RT @advorelou: Cioè ma sono l’unica che ad un concerto di Harry Styles non prenderebbe il vip perché avrei paura anche solo di incrociare i… - Miksecure : #gfvip Perché GRANDE FRATELLO VIP?? Li di vip non c’è ne manco unoooooo, per me vip sono altri…???????????? - Madeline_Tiger : Jessica ha appena detto a Miriana che Natalie ha le gambe troppo magre e che sembra anoressica! Ma vi rendete conto… -