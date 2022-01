Flurona | di cosa si tratta e quali sono i sintomi | importanti studi in corso

(Di martedì 4 gennaio 2022), disi: tutti gliin merito. Scopriamo cos’è nel dettaglio ei rimedi. Cos’è(Pixabay)è un’infezione simultanea da influenza di tipo A o B e da coronavirus Sars-CoV-2. Si verifica in sostanza quando una persona risulta contagiata contemporaneamente da Covid-19 e influenza. Il termineè la crasi tra flu, influenza in inglese, e rona, contrazione del termine Coronavirus utilizzato per la prima volta il 30 dicembre sdal quotidiano israeliano Ynet. Il giornale riportava il caso di una donna incinta non vaccinata né contro il Covid né contro l’influenza e che aveva contratto i due ...

Co - infezione:sappiamo e gravità La doppia infezione non è una novità. Si stima che circa il ... L'unica novità è il termine mediatico, che come detto non è assolutamente una nuova ...Sarebbe risultata una novità se i due virus si sarebbero fusi,molto difficile dal punto di vista scientifico. Attualmente i casi disono molto rari, secondo alcuni studi, solo il 3% dei ...La possibilità di contrarre l'influenza e il Covid-19 allo stesso momento era già stata anticipata dagli scienziati. La scorsa settimana in Israele è stato documentato ...Flurona, Covid-19 e influenza insieme. Il primo caso è stato registrato e riportato in Israele, secondo il quotidiano Ynet.