Diana Del Bufalo, le scuse dopo lo sfogo No vax: 'Mi dispiace, faccio 3 tamponi a settimana' (Di martedì 4 gennaio 2022) chiede scusa ai propri follower dopo lo sfogo dei giorni scorsi contro i vaccini anti - Covid. 'Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) chiede scusa ai propri followerlodei giorni scorsi contro i vaccini anti - Covid. 'Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono ...

Advertising

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - trash_italiano : Il messaggio di Diana Del Bufalo dopo le dichiarazioni sui vaccini: - StefanoGuerrera : Sinceramente sconvolto dallo sproloquio di Diana del Bufalo. Sconvolto del fatto che non ci siano ripercussioni, si… - BenedettaSilva2 : RT @GianniCuperIoPD: Diana Del Bufalo si iscrive agli Australian Open. - AggiungereNome : Diana Del Bufalo che se ne esce con delle scuse palesemente richieste da suo ufficio stampa: TERRIBILE. Non datele più importanza. -