Dakar 2022, terza tappa: Sainz vince, problemi per Loeb (Di martedì 4 gennaio 2022) Come ormai da anni ci insegna la Dakar, non bisogna mai dare qualcosa per scontato. Infatti, in queste prime tappe i vincitori sono stati diversi. Per la terza tappa, a spuntarla è Carlos Sainz sull’Audi RS Q e-tron nella categoria “Auto”. Per la categoria “Moto”, invece, è Rodrigues a spuntarla. La tappa di oggi è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dakar 2022, seconda tappa: Loeb batte Al-Attiyah, ma quest’ultimo resta al comando Gp Australia TRIONFO Vettel e Ferrari Ferrari SF90 ! #essereFerrari nel 2019 Mondiale di Suv elettrici: il primo sarà su Mediaset Disastro Marquez: salterà i prossimi tre gran premi Zarco sotto accusa: un ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Come ormai da anni ci insegna la, non bisogna mai dare qualcosa per scontato. Infatti, in queste prime tappe i vincitori sono stati diversi. Per la, a spuntarla è Carlossull’Audi RS Q e-tron nella categoria “Auto”. Per la categoria “Moto”, invece, è Rodrigues a spuntarla. Ladi oggi è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, secondabatte Al-Attiyah, ma quest’ultimo resta al comando Gp Australia TRIONFO Vettel e Ferrari Ferrari SF90 ! #essereFerrari nel 2019 Mondiale di Suv elettrici: il primo sarà su Mediaset Disastro Marquez: salterà i prossimi tre gran premi Zarco sotto accusa: un ...

Advertising

motorboxcom : #Dakar2022 Primo successo in questa edizione per Carlos #Sainz, in una giornata che ha visto le innovative Audi in… - SvSport1 : Buona la prima per il dianese Luciano Carcheri alla Dakar Classic 2022 in Arabia Saudita: ottimo esordio competitiv… - FormulaPassion : #Dakar2022: #Sainz firma il primo successo ibrida nella storia del raid - _autoblog : Dakar 2022: l’esplosione a Jeddah era un attentato - andrea95l : RT @thelastcornerit: Dakar 2022 - Day 3, Auto: Sainz conquista la prima vittoria per Audi, Loeb fora - -