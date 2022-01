Covid scuola, Zaia: “Se contagi peggiorano riapriamo a febbraio” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Tifiamo tutti per la ripartenza” della scuola “il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all’inizio di febbraio”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le scuole. Sarebbe una sconfitta per tutti, per ragioni ideali e pratiche, perché conosciamo bene le difficoltà che vivono le famiglie con ragazzi e bambini a casa. Ma ci vuole l’onestà intellettuale di avvisare i cittadini: se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche”, ha sottolineato ricordando che il Veneto fece questa scelta l’anno scorso. Scelta che si rivelò “giusta”: “Eravamo in zona ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) “Tifiamo tutti per la ripartenza” della“il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all’inizio di”. Così il presidente del Veneto Lucain un’intervista al ‘Corriere della sera’. “Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le scuole. Sarebbe una sconfitta per tutti, per ragioni ideali e pratiche, perché conosciamo bene le difficoltà che vivono le famiglie con ragazzi e bambini a casa. Ma ci vuole l’onestà intellettuale di avvisare i cittadini: se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l’ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche”, ha sottolineato ricordando che il Veneto fece questa scelta l’anno scorso. Scelta che si rivelò “giusta”: “Eravamo in zona ...

Advertising

fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - DSantanche : Dopo aerazione ventilata controllata da presidente @RegioneMarcheIT @AcquaroliF altra importante iniziativa per gar… - andvaccaro : RT @Marlfix: #COVID #scuola , Zaia: 'Se contagi peggiorano riapriamo a febbraio - brusco25 : RT @rubio_chef: “Difendiamo il Pil che cresce” #Draghi. Al suo posto difenderei i cittadini, impedirei discorsi fuorvianti su #COVID nei di… -