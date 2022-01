**Covid: Conte, 'governo ha dovere di spiegare situazione in modo chiaro e trasparente'** (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il governo ha il dovere di spiegare in modo chiaro e trasparente l'attuale situazione epidemiologica, chiarendo le ragioni e gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere con le eventuali nuove misure restrittive, così da poter mantenere saldo il rapporto di fiducia e assicurarsi il pieno coinvolgimento dei cittadini". Così Giuseppe Conte all'assemblea M5S. "Si preannuncia, infatti, il quinto decreto-legge in poche settimane e questo alimenta una certa confusione e la sensazione che i nuovi sacrifici che si imporrebbero ai cittadini potrebbero non essere commisurati agli attesi benefici, anche perché la soglia dei cittadini vaccinati è già alta: 89% di vaccinati con prima dose e 86% con la seconda, se si ragiona della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Ilha ildiinl'attualeepidemiologica, chiarendo le ragioni e gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere con le eventuali nuove misure restrittive, così da poter mantenere saldo il rapporto di fiducia e assicurarsi il pieno coinvolgimento dei cittadini". Così Giuseppeall'assemblea M5S. "Si preannuncia, infatti, il quinto decreto-legge in poche settimane e questo alimenta una certa confusione e la sensazione che i nuovi sacrifici che si imporrebbero ai cittadini potrebbero non essere commisurati agli attesi benefici, anche perché la soglia dei cittadini vaccinati è già alta: 89% di vaccinati con prima dose e 86% con la seconda, se si ragiona della ...

