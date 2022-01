Covid | Conte | ‘garantire diritto a studio in presenza | basta Dad’**

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Va garantito ilalloina tutti i nostri alunni e studenti. Non possiamo affidarci nuovamente alla Dad dopo due anni di pandemia. Va garantita la distribuzione delle FFP2 nelle scuole per garantire prevenzione e sicurezza”. Così Giuseppeall’assemblea M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Conte: “Governo deve fare la sua parte. Discoteche e locali hanno dovuto chiudere, ora stanziare subito rist… - fattoquotidiano : Covid, dopo il decreto la critica di Conte al governo: “Subito i ristori e calmierare le Ffp2. Non solo restrizioni… - frabarraco : RT @ludmyla2803: Natale 2020 con #Conte mamma mia che noia, quante restrizioni! #natale2021 grazie a #Draghi tutto aperto, tutto libero. Ma… - infoitinterno : #FLASH# COVID: CONTE, M5S SEMPRE RESPONSABILE, NUOVE MISURE ABBIANO CONFORTO SCIENZA - infoitinterno : #FLASH# COVID: CONTE, GOVERNO SPIEGHI SITUAZIONE CON TRASPARENZA, NO CONFUSIONE -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Conte

È solo una premessa quella diperchè oggi ha dovuto incontrare i gruppi su un'altra questione altrettanto scottante e divisiva: quella delle restrizioni per il. Anche su questo il gruppo ..., prima di affrontare il temaall'ordine del giorno, ha voluto fare una premessa sulla questione Quirinale: "Come vi sarà stato anticipato", ha affermato l'ex premier, "all'inizio della ...Roma, 4 gen. "E' assolutamente necessario che le misure restrittive siano accompagnate dalla erogazione di adeguati ristori, fornendo supporto materiale e logis ...Roma, 4 gen. "Chiediamo che sia incrementata la disponibilità di mascherine FFP2 ed efficaci controlli per verificare che i prezzi siano effettivamente calmiera ...