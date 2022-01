Con Omicron il governo rivaluti la dismissione degli hub vaccinali (Di martedì 4 gennaio 2022) Nei giorni in cui sembra essere acquisito il sorpasso, dal punto di vista dei contagi, della variante Omicron sulla Delta, può essere utile riflettere sulle sfide che questa nuova versione della pandemia pone alle autorità politiche e istituzionali e ai cittadini. Il nostro Paese ha potuto godere del vantaggio di essere stato vittima della variante solo in seconda battuta rispetto ad altri, e quindi può operare anche in relazione ai dati che arrivano all’estero; inoltre cominciano ad emergere evidenze scientifiche piuttosto chiare sulle caratteristiche di Omicron. La contagiosità è notevolmente più elevata, mentre la pericolosità è più contenuta. Questo potrebbe indurre a un sostanziale ottimismo rispetto all’evoluzione della pandemia, ma in realtà la capacità di diffusione di Omicron appare tanto elevata da rendere la nuova variante ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Nei giorni in cui sembra essere acquisito il sorpasso, dal punto di vista dei contagi, della variantesulla Delta, può essere utile riflettere sulle sfide che questa nuova versione della pandemia pone alle autorità politiche e istituzionali e ai cittadini. Il nostro Paese ha potuto godere del vantaggio di essere stato vittima della variante solo in seconda battuta rispetto ad altri, e quindi può operare anche in relazione ai dati che arrivano all’estero; inoltre cominciano ad emergere evidenze scientifiche piuttosto chiare sulle caratteristiche di. La contagiosità è notevolmente più elevata, mentre la pericolosità è più contenuta. Questo potrebbe indurre a un sostanziale ottimismo rispetto all’evoluzione della pandemia, ma in realtà la capacità di diffusione diappare tanto elevata da rendere la nuova variante ...

