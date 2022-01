Carlo | papà green e affettuoso | «Sono orgoglioso di William e Harry»

(Di martedì 4 gennaio 2022) In un’intervista a Newsweek sul cambiamento climatico, l’erede al trono ha elogiato entrambi i suoi figli per il loro impegno nella salvaguardia del Pianeta: «Portano avanti iniziative importanti. Da padre,fiero che abbiano riconosciuto le minacce ambientali»

Advertising

carlo_tommasi : RT @robertonegriol1: @carlo_tommasi @Pontifex_it BERGOGLIO L'APOSTATA «I peggiori persecutori della Chiesa sono i suoi Vescovi, i suoi sace… - Hero9004 : RT @modamanager: @Hero9004 @laperlaneranera @eretico_l @Cristoferbaldet @avinumalkeinu @Anna302478978 @SilvioFb66 @sedicizero @lisargadata… - robertonegriol1 : @carlo_tommasi @Pontifex_it BERGOGLIO L'APOSTATA «I peggiori persecutori della Chiesa sono i suoi Vescovi, i suoi s… - modamanager : @Hero9004 @laperlaneranera @eretico_l @Cristoferbaldet @avinumalkeinu @Anna302478978 @SilvioFb66 @sedicizero… - Anna302478978 : RT @modamanager: @Hero9004 @eretico_l @Cristoferbaldet @laperlaneranera @avinumalkeinu @Anna302478978 @SilvioFb66 @sedicizero @lisargadata… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo papà

Ancelotti/ "Mi sarebbe piaciuto allenare Totti. Draghi? Resti premier" "Il calciatore è stato ... Graziano Rossi,di Valentino ricoverato: come sta?/ Problemi neurologiciCosa potrebbe andare storto? È creata da Darren Star, ildi Sex and the City . E invece no, ...Star lo ha detto a The Hollywood Reporter e lo ha ribadito al Festival della TV di Monte -: ...