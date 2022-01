Caos nel Pd, Servalli lascia il partito (Di martedì 4 gennaio 2022) di Erika Noschese Sarà stata la mancata candidatura alle Provinciali o lo scontro su alcune decisioni interne al partito ma il Pd inizia a perdere pezzi. Ad abbandonare il partito guidato dal segretario nazionale Enrico Letta è il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli che, in poche righe, annuncia la sua decisione di non rinnovare l’adesione ai dem per l’anno 2022: “Tale scelta, personale, sofferta, ma inevitabile, non avrà nessuna conseguenza sul mio ruolo di sindaco che continuerò a svolgere nell’interesse esclusivo della Città – ha dichiarato il primo cittadino del comune metelliano – Sono altrettanto certo che essa non avrà nessuna conseguenza nella Compagine consiliare che sostiene l’Amministrazione comunale, e che mi consentirà, eventualmente, un rapporto più libero e sereno con l’intero Consiglio Comunale sui grandi temi ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 gennaio 2022) di Erika Noschese Sarà stata la mancata candidatura alle Provinciali o lo scontro su alcune decisioni interne alma il Pd inizia a perdere pezzi. Ad abbandonare ilguidato dal segretario nazionale Enrico Letta è il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzoche, in poche righe, annuncia la sua decisione di non rinnovare l’adesione ai dem per l’anno 2022: “Tale scelta, personale, sofferta, ma inevitabile, non avrà nessuna conseguenza sul mio ruolo di sindaco che continuerò a svolgere nell’interesse esclusivo della Città – ha dichiarato il primo cittadino del comune metelliano – Sono altrettanto certo che essa non avrà nessuna conseguenza nella Compagine consiliare che sostiene l’Amministrazione comunale, e che mi consentirà, eventualmente, un rapporto più libero e sereno con l’intero Consiglio Comunale sui grandi temi ...

DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - fattoquotidiano : Tamponi pochi, vaccini e super green pass sul lavoro: il 2022 dei Migliori parte nel caos. - petergomezblog : Caos nelle farmacie per il tampone? La risposta (sconcertante) di Figliuolo: “I cittadini fanno la fila per il capo… - Shanty43Albert : RT @tempoweb: ??Divise d’oro per i #Draghi boys ??#Brunetta gela i sindacati: gli statali restino in ufficio ??Sei giorni per avere il referto… - Gb13Giovanna : RT @Cri10872801: Ragazzi, questo Paese è nel caos. Amen -