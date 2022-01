Bar Stella | ospiti e anticipazioni puntata 4 gennaio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Bartorna stasera in tv martedì 4in seconda serata su Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Ecco di seguito tutte lee gli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Secondo appuntamento su Rai 2 con Bar, in onda dalla sede Rai di Napoli: un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni che vuole essere un elogio della “normalità”. In una tv in cui cast,, musicisti sono sempre presentati come “straordinari”, il Barsi pone come un’oasi, un rifugio, un baluardo a difesa dall’inflazione dei superlativi. Per rispolverare una tipologia di rapporto umano che si va via via perdendo: quella della chiacchiera da bar, appunto, priva di aggressività, attenta e ...