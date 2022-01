Atp Melbourne 2021, programma e ordine di gioco mercoledì 5 gennaio con Seppi e Travaglia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco dell’Atp Melbourne 2022 per la giornata di mercoledì 5 gennaio, con due italiani impegnati. Occhi puntati su Stefano Travaglia e Andreas Seppi che se la vedranno rispettivamente contro Alexei Popyrin e Alex Molcan. In campo anche Benoit Paire che se la vedrà contro Henri Laaksonen. Notte tra martedì 4 e mercoledì 5 gennaio Rod Laver Arena Dalle 01:00, Wta match A seguire, Wta match A seguire, Alexei Popyrin-Stefano Travaglia Court 6 Dalle 01:00, Ricardas Berankis-Marcos Giron A seguire, Emil Ruusuvuori-Sebastian Baez A seguire, Alex Molcan-Andreas Seppi Court 13 Dalle 01:00, Christopher O’Connell-Jordan Thompson A seguire, Benoit Paire-Henri Laaksonen A ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ile l’didell’Atp2022 per la giornata di, con due italiani impegnati. Occhi puntati su Stefanoe Andreasche se la vedranno rispettivamente contro Alexei Popyrin e Alex Molcan. In campo anche Benoit Paire che se la vedrà contro Henri Laaksonen. Notte tra martedì 4 eRod Laver Arena Dalle 01:00, Wta match A seguire, Wta match A seguire, Alexei Popyrin-StefanoCourt 6 Dalle 01:00, Ricardas Berankis-Marcos Giron A seguire, Emil Ruusuvuori-Sebastian Baez A seguire, Alex Molcan-AndreasCourt 13 Dalle 01:00, Christopher O’Connell-Jordan Thompson A seguire, Benoit Paire-Henri Laaksonen A ...

Advertising

zazoomblog : ATP Melbourne 2022 Andreas Seppi al tabellone principale fuori Andrea Vavassori - #Melbourne #Andreas #Seppi… - Deepnightpress : Melbourne Open 2022: Pronostico Alexei Popyrin vs Stefano Travaglia 05-01-22 #ATP #ATP #ATPTour #bettingtips… - lorenzofares : Aggiungo anche un #Vavassori ???? vs Cressy ???? che stavo colpevolmente dimenticando in quel di Melbourne ???? #tennis #ATP #Melbourne - livetennisit : ATP 250 Melbourne (Summer Set): LIVE risultati del Day 1. In campo Seppi e Vavassori nel turno decisivo di Quali (L… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: #ATP Adelaide ???? #Musetti ???? vs Daniel ???? #Mager ???? vs F.Cerundolo ???? #WTA Adelaide ???? #Bronzetti ???? vs Kenin ???? ATP Me… -