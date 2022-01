ATP Cup 2022, Jannik Sinner: “Non facile affrontare Rinderknech, un onore giocare con Matteo Berrettini” (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia è ancora viva e ora aspetta l’esito di Australia-Russia. E’ questa la notizia che arriva dalla notte nostrana relativamente agli incontri che si sono tenuti a Sydney (Australia), validi per l’ATP Cup 2022. La selezione del Bel Paese affrontava la Francia nel Gruppo B ed era costretta a vincere per sperare di essere ancora in ballo per la qualificazione alle semifinali. Da questo punto di vista i tennisti azzurri hanno fatto il loro dovere, imponendosi in maniera chiara per 3-0 e riscattando la sconfitta contro i padroni di casa (2-1) dell’esordio. A dare il via alle danze ci ha pensato Jannik Sinner che, in qualità di n.2 d’Italia, se la doveva vedere contro il n.2 transalpino Arthur Rinderknech. 6-3 7-6 (3) è stato lo score con cui l’altoatesino ha fatto calare il sipario, mettendo in mostra qualità ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia è ancora viva e ora aspetta l’esito di Australia-Russia. E’ questa la notizia che arriva dalla notte nostrana relativamente agli incontri che si sono tenuti a Sydney (Australia), validi per l’ATP Cup. La selezione del Bel Paese affrontava la Francia nel Gruppo B ed era costretta a vincere per sperare di essere ancora in ballo per la qualificazione alle semifinali. Da questo punto di vista i tennisti azzurri hanno fatto il loro dovere, imponendosi in maniera chiara per 3-0 e riscattando la sconfitta contro i padroni di casa (2-1) dell’esordio. A dare il via alle danze ci ha pensatoche, in qualità di n.2 d’Italia, se la doveva vedere contro il n.2 transalpino Arthur. 6-3 7-6 (3) è stato lo score con cui l’altoatesino ha fatto calare il sipario, mettendo in mostra qualità ...

