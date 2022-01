Alfonso Signorini, il nuovo anno inizia col botto. È la prima volta che succede al GF Vip 6 (Di martedì 4 gennaio 2022) La puntata del GF Vip 6 è stata tutta un susseguirsi di colpi di scena. Liti nella casa e fuori, anche tra i vipponi e Alfonso Signorini, nuovi amori sbocciati, nomination e una eliminazione. Nonostante la sua fama, sopratutto rispetto agli altri concorrenti con cui si trovava in nomination, Eva Grimaldi ha perso lo scontro al televoto contro l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, il nipote di Costantino della Gherardesca Barù e Federica Calemme. L’attrice ed ex volto del Bagaglino non si è mai risparmiata all’interno della casa ma il pubblico ha deciso di ‘condannarla’ al televoto. Nuova lite tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Già la scorsa settimana la princess aveva dato un assaggio di quanto fosse arrivata al limite con certi atteggiamenti. “Aggredisci tutti, io non ho paura di te”, aveva detto Lulù Selassié a Soleil ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) La puntata del GF Vip 6 è stata tutta un susseguirsi di colpi di scena. Liti nella casa e fuori, anche tra i vipponi e, nuovi amori sbocciati, nomination e una eliminazione. Nonostante la sua fama, sopratutto rispetto agli altri concorrenti con cui si trovava in nomination, Eva Grimaldi ha perso lo scontro al televoto contro l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, il nipote di Costantino della Gherardesca Barù e Federica Calemme. L’attrice ed ex volto del Bagaglino non si è mai risparmiata all’interno della casa ma il pubblico ha deciso di ‘condannarla’ al televoto. Nuova lite tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Già la scorsa settimana la princess aveva dato un assaggio di quanto fosse arrivata al limite con certi atteggiamenti. “Aggredisci tutti, io non ho paura di te”, aveva detto Lulù Selassié a Soleil ...

