AEW: Per Andrade El Idolo, l’arrivo di Ric Flair è imminente (Di martedì 4 gennaio 2022) Di recente, Andrade El Idolo ha trovato dei nuovi avversari con cui prendersela. Dopo aver concluso in maniera negativa la faida con Cody e così così con PAC, il messicano ha puntato il proprio obiettivo su Sting e Darby Allin. E su Twitter ha fatto capire che nel feud che sta nascendo non sarà da solo. Infatti secondo molti, e anche secondo lui, l’arrivo di Ric Flair in AEW è praticamente imminente. Il tweet di Andrade El Idolo Hello!!! Kid @DarbyAllin Nice to meet you sir @Sting remember I have Many friends In the business but just one father In low #TheMan #ElIdolo @RicFlairNatrBoy pic.twitter.com/qyFs8Y19tQ— “EL Idolo” Andrade (@AndradeElIdolo) ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Di recente,Elha trovato dei nuovi avversari con cui prendersela. Dopo aver concluso in maniera negativa la faida con Cody e così così con PAC, il messicano ha puntato il proprio obiettivo su Sting e Darby Allin. E su Twitter ha fatto capire che nel feud che sta nascendo non sarà da solo. Infatti secondo molti, e anche secondo lui,di Ricin AEW è praticamente. Il tweet diElHello!!! Kid @DarbyAllin Nice to meet you sir @Sting remember I have Many friends In the business but just one father In low #TheMan #El@RicNatrBoy pic.twitter.com/qyFs8Y19tQ— “EL(@El) ...

