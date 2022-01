UFFICIALE – Fabio De Paoli passa all’Hellas Verona (Di lunedì 3 gennaio 2022) La notizia è UFFICIALE: Fabio De Paoli è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il terzino 24enne si trasferisce, dunque, dalla Sampdoria in prestito fino al termine della corrente stagione, con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Il calciomercato ha così inizio in Serie A. De Paoli saluta la Sampdoria e torna a Verona Fabio De Paoli, cresciuto nelle giovanili del Chievo, altra squadra della città, fa il suo debutto in Serie A nella stagione 2016/17 a soli 19 anni proprio con il Chievo. Da allora ha collezionato 115 presenze passando dalla Sampdoria e dall’Atalanta, con cui ha debuttato anche in Champions League contro il Liverpool il 3 Novembre 2020, e dal Benevento, ritornando a Genova con i blucerchiati nella ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 3 gennaio 2022) La notizia èDeè un nuovo giocatore dell’Hellas. Il terzino 24enne si trasferisce, dunque, dalla Sampdoria in prestito fino al termine della corrente stagione, con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Il calciomercato ha così inizio in Serie A. Desaluta la Sampdoria e torna aDe, cresciuto nelle giovanili del Chievo, altra squadra della città, fa il suo debutto in Serie A nella stagione 2016/17 a soli 19 anni proprio con il Chievo. Da allora ha collezionato 115 presenzendo dalla Sampdoria e dall’Atalanta, con cui ha debuttato anche in Champions League contro il Liverpool il 3 Novembre 2020, e dal Benevento, ritornando a Genova con i blucerchiati nella ...

