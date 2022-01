Udienze | Camere Consiglio e adunanze in videoconferenza | proroga regole al 31 marzo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) ... nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero", che avrà efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento, ...

Advertising

Ordine_CDL_NA : Il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania del 31/12/2021 che regolamenta lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Udienze Camere

... delle " Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delledel giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delledi consiglio e delle adunanze, ...Viene prorogata al 31 marzo la possibilità, nel processo tributario, di svolgerepubbliche e camerali e delledi consiglio con collegamento da remoto Assemblee societarie . Potranno ...Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino , ha disposto con proprio decreto emanato d’urgenza il 31 dicembre 2021, la proroga fino al ...Molti dei termini modificati dal decreto sono conseguenza della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 – Dalle assunzioni in Pa al rifinanziamento del Fondo nuove competenze: ecco tutte le ...