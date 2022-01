Traslochi economici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Traslocare per forza o per necessità? Il trasloco non è detto che sia solo perché dobbiamo cambiare casa oppure zona di residenza. Ci sono coloro che sono costretti a trasferirsi, perché hanno un nuovo lavoro o per un affitto di casa e appartamento più basso, ma molte persone lo fanno per una necessità personale, cioè perché le case sono piccole. In entrambe le situazioni è comunque necessario organizzarsi perché le merci domestiche, gli arredi e le cose che contengono, sono tante. Non possiamo immaginare quanti sono gli scatoloni oppure quante cose abbiamo finché non ci si organizza con il trasloco. Vero è che però si deve fare attenzione a non pensare che siano dei lavori semplici o peggio ancora a sottovalutare la situazione perché altrimenti si crea un caos ingestibile. Infatti è fondamentale che si presti attenzione ad ogni singolo passaggio. Occorrono tanti scatoloni e bustoni. ...