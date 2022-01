San Giovanni, scrittore ungherese trovato morto in bagno turco (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Il corpo senza vita dello scrittore ungherese Gergely Homonnay, 46 anni, è stato trovato il primo gennaio in un bagno turco in un circolo di San Giovanni a Roma alle 12.30 circa. A trovarlo i dipendenti della struttura dove l’uomo ha presumibilmente trascorso la notte di Capodanno. I carabinieri della compagnia di piazza Dante indagano sulla morte, nel frattempo la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia presso il Policlinico di Tor Vergata. Sentiti i responsabili del circolo e alcuni amici del 46enne. Acquisiti anche i tabulati delle sue utenze telefoniche e delle chat per ricostruire il giro di conoscenze dello scrittore. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Il corpo senza vita delloGergely Homonnay, 46 anni, è statoil primo gennaio in unin un circolo di Sana Roma alle 12.30 circa. A trovarlo i dipendenti della struttura dove l’uomo ha presumibilmente trascorso la notte di Capodanno. I carabinieri della compagnia di piazza Dante indagano sulla morte, nel frattempo la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia presso il Policlinico di Tor Vergata. Sentiti i responsabili del circolo e alcuni amici del 46enne. Acquisiti anche i tabulati delle sue utenze telefoniche e delle chat per ricostruire il giro di conoscenze dello. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa. (Agenzia Dire)

