Roma | trovato morto lo scrittore ungherese Gergely Homonnay Era noto per il suo sostegno ai diritti Lgbt

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo53enne Ferfiè statola sera del primo gennaio all’interno di un locale nel quartiere San Giovanni a. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazioneSan Giovanni e al momento stanno indagando i carabinieri. Non si sa ancora cosa abbia causato il decesso: sarà l’autopsia a chiarirlo. Intanto, sul corpo dell’uomo non sono stati riscontrati segni di violenza. Loè statoagonizzante nel bagno turco del locale di via Pontremoli, provvisto anche di sauna. Fra i suoi effetti personali lasciati nello spogliatoio i militari hannoanche polvere e liquidi. Come si legge su alcuni ...