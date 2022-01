Quirinale, Lega: “Letta mette veti e perde tempo” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Mentre Letta mette veti e perde tempo, la Lega lavora per fare veloce e perché tutti siano coinvolti, nessuno escluso, per una scelta così importante per tutti gli Italiani”. Così fonti della Lega commentano le reazioni fatte filtrare dal Pd a proposito del tavolo dei leader a cui sta lavorando Matteo Salvini in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Mentre, lalavora per fare veloce e perché tutti siano coinvolti, nessuno escluso, per una scelta così importante per tutti gli Italiani”. Così fonti dellacommentano le reazioni fatte filtrare dal Pd a proposito del tavolo dei leader a cui sta lavorando Matteo Salvini in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

