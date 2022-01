Pnrr, il Campidoglio chiede i fondi per riqualificare (anche) le case Erp di Ostia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – C’è anche la riqualificazione delle case Erp di Ostia fra gli interventi per cui il Campidoglio spera di ottenere i fondi in arrivo dall’Unione europa grazie al Pnrr, l’ormai celebre “Piano nazionale ripresa e resilienza” elaborato dal governo Draghi (leggi qui). Nei giorni scorsi, infatti, la giunta capitolina ha approvato una delibera per accedere all’Avviso di gara della Regione Lazio che riguarda il finanziamento di opere pubbliche, fra cui la riqualificazione e l’efficientamento energetico di numerosi immobili Erp sparsi sul territorio di Roma. Tra questi, ci sono anche gli edifici di via Vincon, via Forni e via dei Sommergibili, a Ostia, che da tempo necessitano di una messa a nuovo. Lo scorso 30 luglio, infatti, un violento incendio aveva ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – C’èla riqualificazione delleErp difra gli interventi per cui ilspera di ottenere iin arrivo dall’Unione europa grazie al, l’ormai celebre “Piano nazionale ripresa e resilienza” elaborato dal governo Draghi (leggi qui). Nei giorni scorsi, infatti, la giunta capitolina ha approvato una delibera per accedere all’Avviso di gara della Regione Lazio che riguarda il finanziamento di opere pubbliche, fra cui la riqualificazione e l’efficientamento energetico di numerosi immobili Erp sparsi sul territorio di Roma. Tra questi, ci sonogli edifici di via Vincon, via Forni e via dei Sommergibili, a, che da tempo necessitano di una messa a nuovo. Lo scorso 30 luglio, infatti, un violento incendio aveva ...

