Pellezzano, due inchieste sulla morte dei fidanzatini (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’inchiesta della procura ordinaria contro ignoti ed un’altra parallela della procura di minori che vede indagato come atto di garanzia A.V. , il minore che conduceva il veicolo alle spalle dello scooter sul quale viaggiavano Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove con l’ipotesi nei suoi confronti di omicidio colposo. È quanto emerso al momento nell’indagine che vede al lavoro i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e della Stazione di Pellezzano impegnati a fare luce sulla tragedia dal 1 gennaio, quando in un incidente stradale su via de Iuliis i due fidanzatini hanno perso la vita, mentre l’altra coppia di amici che viaggiava a poca distanza si è ferita. Gli esami tossicologici sui ragazzi coinvolti hanno dato tutti esito negativo. A.V. è ancora ricoverato in ospedale, dove si trovano ancora ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’inchiesta della procura ordinaria contro ignoti ed un’altra parallela della procura di minori che vede indagato come atto di garanzia A.V. , il minore che conduceva il veicolo alle spalle dello scooter sul quale viaggiavano Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove con l’ipotesi nei suoi confronti di omicidio colposo. È quanto emerso al momento nell’indagine che vede al lavoro i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e della Stazione diimpegnati a fare lucetragedia dal 1 gennaio, quando in un incidente stradale su via de Iuliis i duehanno perso la vita, mentre l’altra coppia di amici che viaggiava a poca distanza si è ferita. Gli esami tossicologici sui ragazzi coinvolti hanno dato tutti esito negativo. A.V. è ancora ricoverato in ospedale, dove si trovano ancora ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pellezzano, due inchieste sulla morte dei #Fidanzatini ** - AkaOfficialClub : Una notizia che ha sconvolto l'intero territorio di Pellezzano. Vergine Santa, Mamma di Gesù accogli questi due rag… - CronacaSocial : Ragazzina di 15 anni e il suo amico di 17 morti in un tragico incidente in scooter: il dolore di due famiglie sconv… - TeleradioNews : Pellezzano (SA). Schianto in motorino, muoiono due ragazzi: un soccorritore riconosce la sorellina morta - Salern… - TeleradioNews : Pellezzano (SA). Schianto in motorino, muoiono due ragazzi: un soccorritore riconosce la sorellina morta - Salern… -