Paolo Calissano | l’ex fidanzata | “Non si è suicidato” | analisi sul cellulare

Continua a far discutere la morte prematura di Paolo Calissano, il celebre attore di Vivere che è stato trovato morto in casa sua la sera del 30 dicembre. L'assenza del soqquadro in casa, le finestre chiuse e la porta non scassata hanno fatto ipotizzare agli inquirenti che Paolo Calissano sia morto per un mix di farmaci presi di sua spontanea volontà. La sua ex fidanzata Fabiola Palese, però, esclude l'ipotesi del suicidio. Intervistata da Il Messaggero la donna (che è anche cugina di Stefania Orlando) ha dichiarato: "Paolo non si è suicidato. Non era da lui. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione."

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - dilei_it : “Paolo non si è suicidato. Non era da lui. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della s… - arcobalenotv : Un altro caso di depressione finito in suicidio. Atto dovuto l'indagine per omicidio colposo. Visto che in Italia n… -