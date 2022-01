No all’obbligo vaccinale per gli studenti, no alla Dad per quelli non vaccinati. Rusconi (Anp): “Sarebbe frattura molto forte a livello formativo” (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Associazione nazionale presidi di Roma è contraria all'obbligo vaccinale per studenti. A spiegarne le motivazioni il presidente Mario Rusconi ai microfoni della trasmissione ''L'Italia s'è desta'', condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Associazione nazionale presidi di Roma è contraria all'obbligoper. A spiegarne le motivazioni il presidente Marioai microfoni della trasmissione ''L'Italia s'è desta'', condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. L'articolo .

