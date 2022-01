Morata parte per la Spagna, le alternative in attacco per la Juventus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alvaro Morata è ormai promesso sposo dei Blaugrana, con la Juventus che ora dovrà necessariamente sostituirlo Pronti, via e il mercato invernale ha inizio. Già sono arrivati i primi botti per la Serie A, con tanto di sorprese inaspettate. Sorprese, o quasi, come quella che coinvolge Alvaro Morata. Non è infatti una sorpresa che la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alvaroè ormai promesso sposo dei Blaugrana, con lache ora dovrà necessariamente sostituirlo Pronti, via e il mercato invernale ha inizio. Già sono arrivati i primi botti per la Serie A, con tanto di sorprese inaspettate. Sorprese, o quasi, come quella che coinvolge Alvaro. Non è infatti una sorpresa che la L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Morata parte CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Arthur, Ramsey e Kulusevski verso l'addio: i dettagli Se da una parte i dirigenti del club piemontese stanno ragionando sull'eventuale partenza di Alvaro Morata, corteggiato dal Barcellona, non è da escludere appunto anche qualche altra operazione che ...

Formazioni Juve Napoli, Chiellini e Arthur out: Chiesa e Dybala invece... Dall'altra parte, però, il tecnico livornese avrà nuovamente a disposizione Dybala e Chiesa . ... In tutto questo, si aggiunge l'incognita Morata . L'attaccante spagnolo è in forma dal punto di ...

Juve, tutto su Icardi: e Morata parte QUOTIDIANO NAZIONALE Morata parte per la Spagna, le alternative in attacco per la Juventus Alvaro Morata è ormai promesso sposo dei Blaugrana, con la Juventus che ora dovrà necessariamente sostituirlo. Pronti, via e il mercato invernale ha inizio. Già sono arrivati i ...

Kaio Jorge, la Sampdoria è interessata al prestito Non solo Morata: oltre al centravanti spagnolo, destinato al Barcellona, anche Kaio Jorge potrebbe lasciare il club bianconero a gennaio. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello ...

