Milly Carlucci rompe il silenzio su Raimondo Todaro: "E' uno spreco di energie!" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Milly Carlucci ha parlato per la prima volta del suo ex partner Raimondo Todaro, dicendo che "è uno spreco di energie!". Milly non è rimasta molto soddisfatta del cambio di rotta di Todaro, che dopo aver lavorato con lei per anni è passato alla Mediaset ( dove lavora anche la moglie Francesca Tocca) . Milly, sempre composta anche quando le cose vanno male, ma non ha risparmiato qualche frecciatina nei confronti dell'ex maestro di Ballando con le stelle. Durante il talent show "Ballando con le stelle", non è stato dato spazio all'opinione di Todaro riguardo alla sua decisione di abbandonare il programma e dopo molto tempo di silenzio e vari insinuazioni, l'unica a poter dire la sua in merito alla ...

