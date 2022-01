Million Day | estrazione lunedì 3 gennaio | numeri vincenti

(Di lunedì 3 gennaio 2022)Day: seguite in diretta l’offerta dalla redazione di Vesuvius.it. Idi oggiDayIlDay è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, compresi tra 1 e 55. Con 2, 3 e 4esatti si vincono comunque premi minori. L’si tiene alle ore 19:00. Le vincite 2: 2 euro. 3: 50 euro. 4: 1000 euro. 5: 1000000 euro....

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

La dea bendata bacia un fortunato giocatore di Crema, punta un euro e ne vince un milione., gioca un euro e vince un milione di euro L'estrazione di venerdì 31 dicembre 2021 delha raggiunto un importante traguardo: la 200esima vincita milionaria dalla nascita del ...CREMA - Fine d'anno fortunato per uno scommettitore cremasco che ha vinto un milione di euro grazie al gioco. L'estrazione è stata quella del 31 dicembre. Con una schedina da un euro, il vincitore ha portato a casa un milione azzeccando tutti i numeri estratti, che sono stati 11, 28, 39, 44 e 47 ...CREMA - Fine d'anno fortunato per uno scommettitore cremasco che ha vinto un milione di euro grazie al gioco Million Day. L’estrazione è stata quella del 31 dicembre. Con una schedina da un euro, il v ...L’estrazione di venerdì 31 dicembre 2021 del Million Day ha raggiunto un importante traguardo: la 200esima vincita milionaria dalla nascita del gioco. La vincita è stata realizzata in Lombardia, a Cre ...