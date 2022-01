Mestre, anziano investe un vigilante in drive through tamponi (Di lunedì 3 gennaio 2022) commenta Una guardia giurata in servizio di sorveglianza in un centro tamponi drive through di Mestre è stata investita volontariamente da un anziano alla guida di un auto, rimanendo ferita. L'uomo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) commenta Una guardia giurata in servizio di sorveglianza in un centrodiè stata investita volontariamente da unalla guida di un auto, rimanendo ferita. L'uomo ...

