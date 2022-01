L'Inter prepara il blitz per Julian Alvarez: previsto un incontro con l'agente (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Inter si è inserita nella corsa a Julian Alvarez: il talento del River Plate piace anche al Milan. Leggi su 90min (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'si è inserita nella corsa a: il talento del River Plate piace anche al Milan.

Advertising

VaresanoMarco : @SchoneKapelle @FuckTheMoviola @SCUtweet Mi auguro davvero sia così. L'Icardi dell'inter mi piaceva un sacco, ma er… - MilanLiveIT : Tutti pazzi per #JulianAlvarez ?? Derby #Inter-#Milan per il talento argentino ?? - news24_inter : #Eriksen saluta i tifosi dell'#Inter? - interchannel_ic : - infoitsport : Sarri beffa Inter e Napoli, si prepara il colpo per la difesa -