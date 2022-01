Advertising

RaiNews : In zona gialla Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia, aggiungendosi a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia… - morganipatrizia : RT @RaiNews: In zona gialla Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia, aggiungendosi a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria… - zazoomblog : La Liguria vede la zona arancione altre tre a rischio: ecco cosa cambia - #Liguria #arancione #altre #rischio: - infoitinterno : Liguria zona arancione: numeri al limite, quando può cambiare colore - romatoday : La Liguria vede la zona arancione, altre tre regioni a rischio: ecco cosa cambia -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria zona

vede arancionearancione, le regole Se tra labianca e quella gialla i cambiamenti erano pochi, le regole col passaggio inarancione sono più stringenti, specialmente per i non ...Genova, 3 gennaio 2021 -possibilearancione. I dati epidemiologici della regione riguardo al covid peggiorano e la situazione si ripercuote anche sul colore. Attualmente giallo per quanto riguarda la, ma ...Cambi di colore, polemiche sulla Dad, la scuola possibile “bacino di contagi” e i rischi che si celano dietro la variante Omicron. Non è di certo un inizio ...L'allarme contagi è alto, ma la soglia di pericolo è ben diversa rispetto a un anno fa quando gli italiani per la prima volta scoprivano la divisione in colori delle ...