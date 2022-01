Liala | il grande romanzo d’appendice del 900?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nel? italiano alla scoperta di una famosa autrice di romanzi. Parleremo di aristocrazia, di eleganza e vita privata. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alle sue opere “E’ stato che un giorno un amico di mio marito, dopo che era morto il mio pilota, capì che qualcosa mi ribolliva dentro. E mi disse: scriva un, si sfoghi, la presento io a Arnoldo Mondadori!” E’ così che Amalia Liana Negretti Odescalchi, conosciuta come, ha spiegato come ha iniziato a scrivere i sui romanzi. Opere caratterizzate da uno stile descrittivo, elegante e piano. Libri troppo frettolosamente catalogati come semplice letteratura rosa ma che in realtà hanno segnato generazioni di donne. Il tutto grazie ad un ...