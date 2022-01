La denuncia della Asl di Bologna: «I no vax vogliono imporre le cure ai medici facendoli chiamare dagli avvocati» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Telefonate in ospedale per imporre ai medici le terapie da seguire. Succede al Sant’Orsola di Bologna dove alcuni avvocati hanno chiamato per indicare alla direttrice generale del policlinico quali cure dovrebbe seguire e quali evitare su determinati pazienti No vax che a questi legali si erano rivolti. A denunciare per primo il fenomeno è il direttore generale dell’Ausl bolognese Paolo Bordon che davanti ad alcuni malati Covid – tra cui soggetti in condizioni molto critiche – si è sentito dire come avrebbe dovuto fare il suo lavoro, quali terapie e quali farmaci avrebbe dovuto somministrare e quali invece scartare. In più di un caso, il rifiuto di affidarsi alle cure sanitarie con il consueto metodo osservato per i malati Covid nei reparti ad hoc ha prodotto esiti ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Telefonate in ospedale peraile terapie da seguire. Succede al Sant’Orsola didove alcunihanno chiamato per indicare alla direttrice generale del policlinico qualidovrebbe seguire e quali evitare su determinati pazienti No vax che a questi legali si erano rivolti. Are per primo il fenomeno è il direttore generale dell’Ausl bolognese Paolo Bordon che davanti ad alcuni malati Covid – tra cui soggetti in condizioni molto critiche – si è sentito dire come avrebbe dovuto fare il suo lavoro, quali terapie e quali farmaci avrebbe dovuto somministrare e quali invece scartare. In più di un caso, il rifiuto di affidarsi allesanitarie con il consueto metodo osservato per i malati Covid nei reparti ad hoc ha prodotto esiti ...

Advertising

Avvenire_Nei : La denuncia di Silvio Garattini. Siamo impastoiati da una serie di leggi e leggine che non permettono tempestività,… - Androme05256070 : @disperata18 Quella che parlate di denuncia siete ridicoli, fare il nome di un ipotetico fidanzato non è passabile… - Gpzap2 : RT @LegaleMeglio: ? Per quanto riguarda la crudeltà delle leggi proibizioniste iniziamo questo 2022 esattamente come abbiamo finito il 2021… - grazianorossi : RT @Ghigliottina: Mirini sulla fronte di musulmani, ebrei e neri. La denuncia della testata francese @streetpress sull'esplicito incitament… - 81f8a0b94c77479 : @velo_di_maia Come si vede che non hai avuto a che fare con la giustizia italiana. Da una denuncia per mancato mant… -