"Juve, Morata ufficiale al Barcellona già in settimana" (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'operazione è chiusa al 95%, mancano soltanto gli ultimi dettagli per la firma e poi - già in settimana - Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore del Barcellona ". Il quotidiano spagnolo AS, citando ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'operazione è chiusa al 95%, mancano soltanto gli ultimi dettagli per la firma e poi - già in- Alvarosarà un nuovo giocatore del". Il quotidiano spagnolo AS, citando ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Caso Morata, vuole subito il Barca. Icardi in risalita ma in prestito per sei mesi. La Juve non vuole spender… - carlolaudisa : Lukaku in crisi e la tentazione #Tottenham: così la #Juve spera in Vlahovic per l'estate. Ma ora prova ad avere Ica… - _Morik92_ : Secondo @fansjavimiguel, nel suo articolo odierno per Diario AS, l'affare #Morata-#Barcellona è al 95%. I blaugrana… - therealscabot : Fossi la Juve direi a Morata che può andare, ma il 30 gennaio. Prima gli chiederei di dimostrare professionalità ed… - CorSport : “#Juve, Morata ufficiale al Barcellona già in settimana” -