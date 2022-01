Il Superbonus e il problema dell’assenza di un costo apparente (Di lunedì 3 gennaio 2022) La tenacia con cui i partiti che sostengono il governo Draghi hanno spinto, per poi ottenere, l’eliminazione dalla legge di Bilancio 2022 dei limiti al Superbonus 110 per cento che nelle prime versioni della manovra il Consiglio dei ministri aveva inserito ci racconta un paio di cose sullo stato della politica italiana. Prima di tutto dell’insipienza economica che contraddistingue i partiti, in particolare il Movimento 5 stelle che più di tutti ha spinto per cancellare i limiti di reddito ed estendere la misura. Il Movimento si vanta peraltro della paternità dello sconto fiscale e utilizza una parola precisa per descrivere la misura: “rivoluzione”. Lo fa per esempio Riccardo Fraccaro, all’epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Sul blog di Grillo presentava il Superbonus come “una rivoluzione per l’economia e l’ambiente”. Sarebbe infatti ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 gennaio 2022) La tenacia con cui i partiti che sostengono il governo Draghi hanno spinto, per poi ottenere, l’eliminazione dalla legge di Bilancio 2022 dei limiti al110 per cento che nelle prime versioni della manovra il Consiglio dei ministri aveva inserito ci racconta un paio di cose sullo stato della politica italiana. Prima di tutto dell’insipienza economica che contraddistingue i partiti, in particolare il Movimento 5 stelle che più di tutti ha spinto per cancellare i limiti di reddito ed estendere la misura. Il Movimento si vanta peraltro della paternità dello sconto fiscale e utilizza una parola precisa per descrivere la misura: “rivoluzione”. Lo fa per esempio Riccardo Fraccaro, all’epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Sul blog di Grillo presentava ilcome “una rivoluzione per l’economia e l’ambiente”. Sarebbe infatti ...

