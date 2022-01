I rianimatori: 'Molti no - vax rifiutano le cure, per quanto faticoso non dobbiamo abbandonarli' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Covid non ha risparmato nessuno, né tanto meno i no - vax: al contrario ha riempito le terapie intensive e con sempre maggior frequenza sono stati segnalati casi di pazienti con quadri clinici ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Covid non ha risparmato nessuno, né tanto meno i no - vax: al contrario ha riempito le terapie intensive e con sempre maggior frequenza sono stati segnalati casi di pazienti con quadri clinici ...

Advertising

globalistIT : - LoredanaBurgoa : @FoxtrotIndia @giorgiogilestro Guardi che molti rianimatori che in prima ondata affrontavano 15 decessi per turno h… - MRZ1977 : RT @mary_el83: @Marteena84 @GanzoSwan Quanta pazienza e dedizione. Bella spiegazione. Molti si dimenticano che per diventare anestesisti e… - mary_el83 : @Marteena84 @GanzoSwan Quanta pazienza e dedizione. Bella spiegazione. Molti si dimenticano che per diventare anest… - BabiBalanza : @ElGusty99523701 @barbarab1974 Epidemia cardiaca ?????????? Per fortuna a breve non vi curiamo più... Attendo solo ind… -