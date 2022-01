Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano | polemica per le parole sulle donne del GF Vip | “Si mettessero insieme loro due”

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nell’ultima settimanaha frenato il suo rapporto con Sophie Codegoni e si è lamentato dell’ex tronista con altri gieffini, tra cui(con cui ha condiviso un segreto). I due ragazzi passano sempre più tempoe in questi giorni si sono lasciati andare a discorsi (da bar)della casa del GF Vip.ha fatto un paragone tra il suo flirt con Sophie e una sua ex ragazza molto bella: “Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con… io quando vado in giro con quell’altra...”è sembrato ...