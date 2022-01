GFVip, Jessica è dimagrita? Ecco com’era all’inizio del reality (Di lunedì 3 gennaio 2022) All’interno del GF Vip i concorrenti hanno dovuto rivedere le proprie abitudini alimentari, soprattutto per via della convivenza e del non poter seguire sempre i propri gusti. LEGGI ANCHE: — GFVip, ‘Oggi mi vedete felice, ma per quattro anni…’: cosa rivela Jessica del suo passato https://twitter.com/voglioilnulla/status/1477778315423404035https://twitter.com/me darkmode/status/1472901225083543554https://twitter.com/meo miao/status/1476670094923210752C’è qualcuno nello specifico che sembra essere parecchio dimagrito: si tratta di Jessica Selassié. La sua forma giudicata smagliante non è passata inosservata. A notare il suo stato di forma è stato Manuel Bortuzzo che ha dapprima commentato insieme a Lulù “Quanto è dimagrita Jessi, sta benissimo”, per poi dirlo alla diretta interessata : “Te lo devo dire, sapendo ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 gennaio 2022) All’interno del GF Vip i concorrenti hanno dovuto rivedere le proprie abitudini alimentari, soprattutto per via della convivenza e del non poter seguire sempre i propri gusti. LEGGI ANCHE: —, ‘Oggi mi vedete felice, ma per quattro anni…’: cosa riveladel suo passato https://twitter.com/voglioilnulla/status/1477778315423404035https://twitter.com/me darkmode/status/1472901225083543554https://twitter.com/meo miao/status/1476670094923210752C’è qualcuno nello specifico che sembra essere parecchio dimagrito: si tratta diSelassié. La sua forma giudicata smagliante non è passata inosservata. A notare il suo stato di forma è stato Manuel Bortuzzo che ha dapprima commentato insieme a Lulù “Quanto èJessi, sta benissimo”, per poi dirlo alla diretta interessata : “Te lo devo dire, sapendo ...

